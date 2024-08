Controlli straordinari a Trieste, oltre 200 persone identificate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Circa 200 persone identificate tra cui 75 stranieri e poi controllati 26 esercizi pubblici. La polizia di Trieste nella serata di sabato ha attuato una serie di controlli mirati e in particolare nella zona della città che va da piazza Goldoni fino a piazza Garibaldi, largo barriera e poi piazza Venezia, piazza Libertà, viale XX settembre e la riviera di Barcola. La Questura rende noto che i controlli sono stati disposti in relazione alla necessità di monitorare le aree della città connotate da particolari condizioni di degrado urbano, al fine di prevenire condotte illegali, in special modo riferite al consumo di sostanze stupefacenti, all’abuso di alcolici e alla vandalizzazione degli spazi pubblici. I controlli sono stati effettuati da personale della questura con il rinforzo di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Padova, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.