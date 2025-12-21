  • Aiello del Friuli
Controlli a tappeto a Udine: droga, arresti e 3 negozi chiusi

Sequestrati 170 grammi di hashish, un arresto e oltre 50mila euro di sanzioni durante l’operazione dei Carabinieri
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sei persone denunciate, una settima arrestata. È il bilancio del servizio straordinario di controllo che i Carabinieri hanno messo in campo la sera di venerdì 19 dicembre nel centro di Udine. L’operazione ha portato al sequestro di 170 grammi di hashish, già pronti per lo spaccio, trovati addosso a un cittadino di 21 anni di nazionalità pakistana, denunciato alla Procura per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e segnalato alla Prefettura.
Nel corso dei controlli, condotti dai militari della Compagnia di Udine con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è stato anche rintracciato un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari: per lui è scattato l’arresto e il trasferimento al domicilio in attesa del rito direttissimo.
Recuperata inoltre un’auto rubata il giorno precedente a Codroipo, subito restituita al proprietario, mentre un 29enne italiano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sequestrato. Ai militari ha riferito di girare con l’arma per questioni di legittima difesa. Il giovane è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.
Durante la serata i militari dell’arma hanno identificato più di trenta soggetti e sottoposti a controllo quindici veicoli.
Sotto la lente anche tre esercizi commerciali del centro: gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro hanno portato alla sospensione delle attività e a sanzioni per oltre 50mila euro. Durante la serata i militari dell’arma hanno identificato più di trenta soggetti e sottoposti a controllo quindici veicoli.

