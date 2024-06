Più controlli a Udine sud: la petizione supera 560 firme

Si sta avvicinando alle 570 firme la petizione lanciata a Udine per chiedere maggiori controlli a sud del capoluogo friulano, nella zona che da Borgo Stazione arriva fino a Cussignacco e che da Baldasseria alta si estende fino al quartiere dell’ospedale Gervasutta. La raccolta firme, lanciata dal giovane udinese Matteo Baldassi, ha mobilitato diversi residenti preoccupati per il ripetersi di furti con scasso nelle case, nei garage o nelle auto posteggiate lungo le strade dei quartieri più periferici della città.

L’appello sarà a breve consegnato dal proponente al prefetto Domenico Lione, al Questore Alfredo D’Agostino e al sindaco Alberto Felice De Toni.

L’obiettivo è incrementare i pattugliamenti e la presenza delle telecamere nei quartieri, una presenza finalizzata a scoraggiare altri danneggiamenti e ruberie, come quelle messe a segno negli ultimi mesi in via Orsaria, via Canada, via Buttrio e in via Lauzacco. Proprio in quest’ultima via, venerdì notte ignoti hanno perpetrato l’ultimo furto con scasso messo in atto ai danni di un’abitazione privata. Oltre a questo, la petizione chiede di incrementare l’illuminazione nelle vie più a rischio e di aumentare i contributi pubblici finalizzati all’installazione dei sistemi antifurto.