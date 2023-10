Scattati i controlli ai valichi, supporto della Protezione civile per i presidi

Udine, 21 ott – “Su richiesta delle Prefetture di Udine, Gorizia e Trieste, come Protezione civile regionale ci siamo immediatamente attivati per fornire supporto logistico, con fornitura di torri faro, tende, moduli abitativi e con radio per la telecomunicazione nelle zone non coperte dalla telefonia mobile, nei valichi principali e secondari che saranno presidiati da oggi e per 15 giorni a seguito della sospensione degli accordi di Schengen decisa dal Governo italiano per i confini con la Slovenia”. Lo ha comunicato questa mattina l’assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi a margine del vertice che si è tenuto nella Prefettura di Udine, al quale hanno preso parte le Forze dell’ordine interessate dalle attività di controllo dei confini. Il prefetto di Udine Domenico Lione, autorità di governo, ha ringraziato la Protezione civile e la Regione per la risposta tempestiva fornita in poco meno di 24 ore.

“È stata un’operazione che si è svolta rapidamente – ha evidenziato Riccardi -, visti i tempi molto stretti dettati dall’avvio dei controlli ai valichi. Con il coordinamento della Direzione della Protezione civile, una quarantina di volontari si sono occupati di trasportare sul posto i materiali necessari alle Forze dell’ordine di stanza ai confini, moduli e tende che saranno gestiti dalla forza pubblica”.

“Ancora una volta il Sistema di Protezione civile della nostra Regione ha dimostrato di saper rispondere in maniera efficiente ed efficace a un’importante istanza giunta in un momento di urgenza e bisogno – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -. La strumentazione che abbiamo messo a disposizione vale non solo come supporto logistico ma anche come tecnologia in grado di permettere le comunicazioni in zone non coperte dalla telefonia mobile e fissa”.