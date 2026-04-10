Controllore aggredito sul bus: scatta la denuncia

Momenti di tensione, questa mattina, a bordo di un autobus della linea urbana di Udine. Quello che doveva essere un normale controllo dei titoli di viaggio si è trasformato in un’aggressione che ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri.

La scintilla è scattata quando un controllore della società di trasporti Arriva Udine, impegnato nella verifica dei biglietti, si è avvicinato a un passeggero, un cittadino extracomunitario di 43 anni residente in città. L’uomo, invece di esibire il documento di viaggio, ha reagito con inaspettata violenza: prima le minacce verbali, poi l’aggressione fisica ai danni del dipendente pubblico.

Nonostante lo shock e la concitazione del momento, il controllore è riuscito a mantenere il sangue freddo e a richiedere il supporto dell’Arma. I carabinieri della Stazione di Udine Est sono riusciti a intercettare il mezzo nei pressi di una fermata nel centro cittadino, bloccando l’uomo mentre era ancora a bordo.

Il 43enne è stato accompagnato in caserma e denunciato per le ipotesi di reato di percosse, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda il dipendente della società di trasporti, sebbene colpito fisicamente, non ha voluto al momento ricorrere alle cure mediche dei sanitari.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza per il personale viaggiante, spesso esposto a situazioni di rischio durante lo svolgimento delle proprie mansioni quotidiane.