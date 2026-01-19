Convalidato l’arresto dei due truffatori fermati tre giorni fa

Per lui la custodia cautelare in carcere, per lei il divieto di dimora in regione. Sono le misure decise dal gip di Udine Rossella Miele, che ha convalidato l’arresto dell’uomo di 40 anni e della donna di 38, finiti in manette mentre stavano portando via denaro e gioielli, per circa 30mila euro, truffando una 81enne di Udine con la tecnica del finto carabiniere. A fermarli sono stati i carabinieri, quelli veri, mentre a dare l’allarme sono stati i vicini della coppia, insospettiti dai movimenti anomali intorno all’abitazione.