Alla ricerca delle radici, a Pordenone le storie di chi partì

Ricostruire il proprio albero familiare con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, ritrovare negli archivi le tracce di un antenato emigrato, ricomporre storie di famiglia disperse tra Paesi e generazioni. Dalle nuove tecnologie alle fonti storiche, il 4° Convegno Regionale sulla Genealogia esplorerà gli strumenti per riscoprire le proprie radici. L’appuntamento è sabato 14 novembre 2026, dalle ore 15.30, al Centro Culturale Palazzo Gregoris, in corso Vittorio Emanuele II 44 a Pordenone.

Promosso dall’Associazione Genealogica del Friuli Venezia Giulia APS (AGFVG), l’incontro porterà nella città sul Noncello archivisti, studiosi ed esperti di ricerca familiare. Dopo Trieste nel 2023, Udine nel 2024 e Gradisca d’Isonzo nel 2025, il percorso regionale raggiunge il Friuli occidentale, inserendosi nel programma “Verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027”.

Il convegno offrirà un’occasione di approfondimento su un fenomeno che ha segnato la storia del territorio, le vicende delle famiglie e l’identità delle comunità locali. Attraverso documenti e strumenti di ricerca, intende valorizzare i percorsi di quanti hanno lasciato la propria terra in cerca di nuove opportunità, contribuendo con il lavoro e l’esperienza alla crescita delle comunità di destinazione.

A introdurre e coordinare gli interventi sarà Monica Bizzarri, archivista e genealogista dell’AGFVG. L’apertura dei lavori prevede i saluti di Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dell’Amministrazione comunale di Pordenone, di Francesco Rodaro, presidente dell’AGFVG, Loris Basso, presidente di Italea FVG, Sandro Moretti, presidente della Storica Società Operaia di Pordenone, ed Emanuele Zanon, vicesindaco di Cavasso Nuovo.

L’appuntamento si rivolge a studiosi, genealogisti, appassionati di storia familiare e cittadini interessati a riscoprire le proprie origini. La memoria dell’emigrazione costituisce un patrimonio storico e culturale di particolare rilievo per il Friuli Venezia Giulia: ricostruirla significa anche mantenere vivo il legame con le comunità di origine friulana e pordenonese presenti nel mondo.

Tra gli approfondimenti, Cristian Mannino, Experience Manager di FamilySearch per l’Europa, illustrerà come l’intelligenza artificiale possa aiutare nella ricerca genealogica e nella ricostruzione dell’albero familiare.

Alle risorse conservate sul territorio sarà dedicata la relazione congiunta di Silvia Rago e Tania Mio Bertolo, rispettivamente direttrice e funzionaria archivista dell’Archivio di Stato di Pordenone. Illustreranno i servizi dell’istituto a supporto delle ricerche genealogiche e sull’emigrazione, approfondendo anche la valorizzazione del patrimonio documentale.

Il contributo degli archivi ecclesiastici sarà invece al centro dell’intervento di Paola Sist, responsabile dell’Archivio Storico Diocesano di Concordia-Pordenone, che presenterà le fonti disponibili per studiare l’emigrazione e ricostruire le vicende delle famiglie e delle comunità interessate dalle partenze.

Dalle fonti al racconto delle migrazioni: Nadia Boz, insegnante di Lettere e studiosa di fenomeni migratori, interverrà su “Storia e racconto dell’emigrazione nel Friuli occidentale: il ruolo degli archivi e della genealogia”. Le sue ricerche hanno dedicato particolare attenzione alla Valcellina e all’emigrazione femminile, ambiti che mostrano quanto le singole vicende possano contribuire alla conoscenza della storia collettiva.

Luca Caburlotto, soprintendente archivistico del Friuli Venezia Giulia del Ministero della Cultura, affronterà infine “Il ruolo della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia“. Il suo contributo richiamerà le funzioni di tutela, vigilanza e valorizzazione del patrimonio documentale, insieme alla collaborazione con le istituzioni ecclesiastiche per la salvaguardia dei loro archivi.

La partecipazione è libera e gratuita, fino a esaurimento dei posti. È possibile prenotare su www.eventbrite.it cercando “Convegno sulla Genealogia – Pordenone”. Informazioni all’indirizzo [email protected] e sul sito www.genealogicafvg.com.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Genealogica del Friuli Venezia Giulia APS con il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Pordenone e Cavasso Nuovo, della Fondazione Friuli e di Ente Friuli nel Mondo, con il patrocinio e il contributo di Banca360 FVG. Collaborano il Ministero della Cultura, la Soprintendenza archivistica del FVG, l’Archivio di Stato di Pordenone, Italea FVG, l’Archivio Diocesano di Concordia-Pordenone, la Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione APS di Pordenone, Ricorda Ritorna Radica APS, l’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane “Lis Aganis” APS, l’Associazione Progenita, EFASCE – Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti pordenonesi nel mondo e il Club dell’UNESCO di Udine.