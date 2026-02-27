Convittiadi, a Lignano dal 22 al 29 marzo giovani da tutt’Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I protagonisti saranno 2500 giovani atleti provenienti da 35 istituti scolastici di tutta Italia. Saranno loro ad animare l’edizione 2026 delle Convittiadi, le Olimpiadi nazionali degli istituti educativi statali, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 22 al 29 marzo. La manifestazione è promossa da Anies, l’associazione che a livello italiano riunisce queste realtà scolastiche, e vede l’appoggio della Regione.

Per le Convittiadi è un ritorno a Lignano Sabbiadoro dopo il successo dello scorso anno.

La città balneare è pronta ad accogliere gli sportivi.

Una delle finalità principali delle Convittiadi è l’accettazione della sconfitta. Ed in questo senso il trofeo più ambito sarà ancora una volta quello del Fair Play.