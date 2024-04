GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Le cooperative devono gestire i minori non accompagnati“. Il richiamo è del questore di Trieste Pietro Ostuni che dal pulpito delle celebrazioni del 172 anniversario della fondazione della Polizia ha mandato un forte appello sui ruoli nella gestione dei minori non accompagnati.

Per Ostuni è di fatto l’ultimo anno da questore visto che dal primo aprile del 2025 dovrà andare in quiescenza. Per quanto riguarda i numeri i reati restano inferiori rispetto al periodo pre covid ma sono in leggero aumento in particolare furti e rapine mentre continua la piaga delle violenze che in maggioranza avvengono all’interno delle mura di casa. Complessivamente dal primo aprile 2023 al primo marzo 2024 sono stati denunciati 8.682 crimini rispetto agli 8.485 dell’anno precedente, 342 persone arrestate e 8.841 quelle indagate in stato di libertà.

Il sindacato autonomo di Polizia con il referente della Provincia di Trieste, Lorenzo Tamaro, chiede al Capo della Polizia, Vittorio Pisani, di dare seguito all’annuncio di voler istituire un Reparto Prevenzione Crimine in Friuli Venezia Giulia ed eventualmente anche un Reparto Mobile fatto il 4 aprile alle organizzazioni sindacali. «C’è veramente bisogno di uomini in più – spiega Tamaro – ma serve anche ridare alle forze di Polizia la giusta autorevolezza e rispetto di un tempo; valori questi annacquati oggi da “tolleranze buoniste” e dalla certezza dell’impunità per chi compie reati».