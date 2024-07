Copia della Bibbia di Gutenberg donata al Papa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “La visita del Santo Padre a Trieste riempie d’orgoglio l’intera comunità del Friuli Venezia Giulia. In ricordo di questo importante evento abbiamo voluto omaggiare il Pontefice con un’opera che simboleggia perfettamente lo spirito della nostra regione: una copia della Bibbia di Gutenberg, realizzata dallo Scriptorium Foroiuliense, stampata su carta fatta a mano. Un oggetto che rappresenta perfettamente la continua ricerca dell’innovazione e allo stesso tempo ci ricorda i valori cristiani alla base della nostra società”. È quanto detto dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine della funzione religiosa celebrata da Papa Francesco in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste in chiusura degli eventi della cinquantesima edizione delle Settimane sociali dei cattolici italiani. Per la giunta regionale erano presenti alla funzione religiosa anche il vicegovernatore Mario Anzil e gli assessori Sebastiano Callari, Pierpaolo Roberti e Fabio Scoccimarro. “Oggi è una giornata storica per la nostra regione, grazie alla presenza, per la prima volta da quando è assurto al Soglio Pontificio, del Santo Padre a Trieste – ha detto il governatore -. Un evento che conclude due settimane durante le quali il Friuli Venezia Giulia è stato al centro dell’attenzione mondiale, con il G7 Istruzione e la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e la Settimana sociale dei cattolici”. A margine dell’intervento del Pontefice il governatore ha sottolineato che “dobbiamo tutti interrogarci, anche come istituzioni, sui concetti di democrazia e partecipazione, perché la scarsa partecipazione al voto è un segnale di indebolimento della democrazia. Dobbiamo quindi cogliere l’appello del Santo Padre a lavorare insieme, nel rispetto di posizioni differenti, per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella vita politica. Se da una parte la scelta dei propri rappresentanti è fondamentale per la democrazia, dall’altra l’obbligo di rappresentanza comporta serietà e lealtà verso il mandato ricevuto”.

La celebrazione della Santa Messa da parte del Papa in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste Il Papa durante la cinquantesima edizione delle Settimane sociali dei cattolici italiani La Bibbia donata dalla Regione al Santo Padre La dedica riportata sulla Bibbia donata dalla Regione al Santo Padre La consegna della Bibbia al Santo Padre da parte del governatore Fedriga La consegna della Bibbia al Santo Padre da parte del governatore Fedriga Il governatore Fedriga accoglie il Santo Padre a Trieste Il governatore Fedriga accoglie il Santo Padre a Trieste