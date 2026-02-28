Coppa del Mondo di sci e paracadute, spettacolo a Sappada

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La spettacolarità dello sci alpino, abbinata all’adrenalina del lancio con il paracadute.

Sappada ha inaugurato ieri il week end dedicato alla Parachute-Ski World Cup Series, sensazionale disciplina che unisce la discesa con gli sci e la precision landing, per una tre giorni che richiamerà sulle Dolomiti friulane atleti, tecnici e accompagnatori da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Svizzera e Italia. Azzurri in gara con 2 squadre, per un evento, organizzato dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, con il patrocinio del Comune e il sostegno di Promoturismo FVG, in collaborazione con Aero Club d’Italia e Aero Club Etruria, che avrà valenza anche per il titolo italiano. La manifestazione rappresenterà un test fondamentale in vista di una possibile candidatura ai Mondiali 2028, oltre che esaltare la bellezza e l’organizzazione della località sciistica friulana, che si avvia alla chiusura della stagione invernale con un bilancio positivo in termini di presenze e visibilità.