Coppa Italia: Tamai e Codroipo sognano un posto nell’olimpo del calcio regionale

Una partita secca, senza appello. Il 2025 calcistico del Friuli Venezia Giulia si apre, domenica, allo stadio comunale di San Vito al Tagliamento, con la sfida tra Tamai e Codroipo. La vincitrice alzerà la Coppa Italia di Eccellenza. Un trofeo particolarmente ambito, che nella bacheca delle Furie Rosse manca da più di 30 anni. Per il Codroipo, invece, si tratta di un’autentica novità: per la squadra di mister Pittilino, infatti, si tratta di una primissima volta in questa categoria.

Entrambe le società sognano di vincere la Coppa. Obiettivo che, a questo punto della stagione, darebbe una carica emotiva non di poco conto.