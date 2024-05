Bloccati in mezzo all’acqua: salvati con l’elicottero

Salvataggio da film ieri notte in località Domanins a San Giorgio della Richinvelda (PN). Due persone sono state salvate dalla furia dell’acqua di due torrenti utilizzando un elicottero dell’esercito Rigel di Casarsa. I due amici erano rimasti bloccati in un isolotto formatosi tra i torrenti Meduna e Cellina.

Visto che l’acqua tumultuosa non permetteva un avvicinamento in sicurezza, i vigili del fuoco in coordinamento con la Prefettura di Pordenone ha attivato il reparto volo del 5° Reggimento aviazione dell’esercito Rigel di Casarsa. Due soccorritori acquatici si sono quindi imbarcati sul velivolo militare, abilitato al volo notturno, e, in concerto con l’equipaggio, hanno recuperato i due uomini in sicurezza.