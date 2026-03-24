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Cronaca

Coppia di Udine completa le Six Major, le maratone più iconiche del mondo

Riconoscimento in giunta a Barbara Taciani e Andrea Sgobino
Redazione
Autore: Redazione

La giunta comunale di Udine si è aperta oggi all’insegna dello sport. Prima dell’avvio del lavori, il sindaco De Toni e l’assessore Chiara Dazzan hanno consegnato un riconoscimento all’impiegata del settore economato Barbara Taciani per l’impresa che l’ha vista protagonista insieme al marito Andrea Sgobino, direttore di banca. Entrambi hanno completato il circuito delle cosiddette Six Major, la maratone più importanti e partecipate al mondo. La chiusura del cerchio magico è arrivata di recente a Tokyo, dove oltre alla medaglia per aver tagliato il traguardo della 42km nella capitale del sol levante, hanno messo al collo anche il medaglione celebrativo delle Six major. Prima del Giappone, hanno concluso Boston, Londra, Berlino, Chigago e naturalmente la più iconica delle maratone, New York. Barbara e Andrea si sono cimentati hanno per la prima volta l’anno scorso con la 100 km del Passatore.

Il sindaco e l’assessore hanno voluto così rappresentare la loro gioia e gratitudine per aver portato in alto il nome della città di Udine.

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