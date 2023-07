Copre l’auto con un telo nel giorno della grande grandinata: multato

Sorriso amaro per un previdente automobilista friulano. Ha salvato la sua vettura dai danni della grandine di lunedì sera, ma non dal verbale di un solerte agente della Polizia locale di Lignano Sabbiadoro, che nei suoi confronti ha elevato una multa di 29 euro e 40 centesimi.

La sanzione è stata inflitta ai danni di un cittadino di Flambro, in ferie in questi giorni nella località balneare friulana.

Consapevole della grandine caduta nel pomeriggio di sabato 22 luglio e avendo appreso della tempesta annunciata per la serata di lunedì 24 luglio, il villeggiante aveva deciso di proteggere con un telone antigrandine la sua Fiat, posteggiata su uno stallo bianco in via del Carso, vicino alla casa presa in affitto.

Una decisione saggia, ma eseguita non a regola d’arte. Tanto che un agente, non riuscendo a scorgere le targhe della vettura a causa del telone, ha accertato la violazione dell’articolo 102 comma 7 del codice della strada (che recita testualmente: ““chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”).

Insomma, per l’automobilista è scattata una multa contenuta, di soli 29 euro e 40 centesimi se pagata entro 5 giorni. Una sanzione indigesta secondo il malcapitato, che tiene a precisare di non aver ‘occultato’ nulla, ma semplicemente di aver coperto le targhe per errore.