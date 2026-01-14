Cordenons e Pordenone più vicine: via ai lavori per 2,5 milioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cordenons si avvicina sempre più a Pordenone. Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione di via Sclavons, uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti programmati dall’amministrazione comunale per il miglioramento della viabilità e della sicurezza urbana. L’opera, dal valore complessivo di 2,5 milioni di euro, rappresenta un tassello strategico nel potenziamento dei collegamenti tra le due città.
Dal punto di vista ambientale, l’intervento comporterà l’abbattimento di 38 alberi. Tuttavia il sindaco ha garantito il posizionamento di nuove piante.