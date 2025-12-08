Cordoglio e incredulità in Carnia per la tragedia di Enemonzo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il giorno dopo il terribile incidente, in tanti, in Carnia e non solo, non si danno pace per la tragica scomparsa a Enemonzo di Sandro Valent e Mauro Darpin, di 55 e 60 anni, entrambi conosciuti e molto stimati dalla comunità.

In molti si sono chiusi nel silenzio, altri affidano ai social ricordi personali, aneddoti e pensieri dedicati agli amici che non ci sono più. Il cordoglio è profondo.

La tragedia si è consumata ieri all’ora di pranzo, mentre i due, assieme ad un terzo cugino, stavano raccogliendo vischio nei boschi sopra Enemonzo, di fronte al campo di volo Zampieri. Uno dei due è scivolato e si è aggrappato ad un ramo, che però si è spezzato. L’altro, nel tentativo di aiutarlo, è finito a sua volta per cadere. A lanciare l’allarme è stato l’altro cugino. In zona, impegnato in un’esercitazione, si trovava l’elicottero sanitario, con a bordo due tecnici del soccorso alpino e un medico. L’equipaggio è stato calato con il vericello nel punto in cui erano finiti i due cugini. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta: non è restato purtroppo altro da fare che constatare il loro decesso.