Cormonese si fa a nuoto lo Stretto di Messina in meno di un’ora nonostante il diabete

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Impresa riuscita per il cormonese Simone Ballatore, che nella giornata di domenica ha coperto a nuoto i circa tre chilometri e mezzo di distanza tra Capo Peloro e Scilla sullo Stretto di Messina. La traversata è stata svolta in soli 55 minuti. Ballatore ha raggiunto l’obiettivo dopo aver imparato a nuotare da appena sei mesi: la molla che lo ha motivato è stata quella di sensibilizzare sul tema del diabete, patologia cronica di cui soffre dall’età di 22 anni. “E’ stato bellissimo” sono state le sue parole al termine della traversata. “La traversata – continua – si è svolta in assoluto controllo glicemico rispettando le linee guida ragionate in precedenza con lo staff medico della Rete Diabetologica dell’ospedale di Monfalcone formato dalle dottoresse Roberta Assaloni e Barbara Brunato e dalla dietista Silvana Cum”, equipe che segue da anni Simone, il quale è stato supportato nella sua impresa dallo Sweet Team Aniad e da Diabete Italia, l’organismo che racchiude tutte le associazioni italiane impegnate nel supporto alle persone affette da diabete. Simone ha svolto la traversata a nuoto assieme ad altre 13 persone che come lui affrontano da anni questa patologia, tutte accomunate dalla volontà di dimostrare che nonostante questo problema sia possibile svolgere – adeguatamente supportati – un’impresa sportiva di questo livello.