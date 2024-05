Cormons, 13 alloggi Ater inaugurati a marzo 2023 ma ancora mai consegnati

Tredici alloggi Ater pronti da più di un anno ma ancora vuoti, con altrettante famiglie in attesa. Sono quelli di via Sauro a Cormons: nel marzo del 2023 erano stati inaugurati ufficialmente, ma da allora nessuno vi è ancora entrato a causa di problematiche di natura burocratica. A sollevare la questione è la lista civica di minoranza consigliare “Progetto per Cormons”, che evidenzia come il problema sia ampio perché in tutto sarebbero 69 gli alloggi pubblici sfitti in città, la grande maggioranza dei quali non locati da anni perché bisognosi di manutenzione straordinaria. Ma tra gli spazi ancora inutilizzati ci sono anche quelli del tutto nuovi di via Sauro: a spiegare perché siano ancora vuoti è il presidente di Ater Gorizia Fabio Russiani. “Risulta necessario portare a termine alcune prescrizioni impiantistiche la cui necessità è emersa in fase di collaudo: abbiamo comunque già comunicato agli utenti – conclude – che gli alloggi saranno loro consegnati a luglio”. La dimensione degli alloggi varia

da 40 a 102 mq: in totale si tratta di 10 appartamenti con una camera doppia e 3 alloggi con due camere doppie. Uno degli spazi al piano terra è destinato a persone diversamente abili.