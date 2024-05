Cormons protagonista della 12a edizione di “Campanili aperti” domenica 5 maggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Guardare la provincia goriziana dal suo campanile più alto. Sarà possibile domenica 5 maggio tra le 15 e le 19 quando la dodicesima edizione di “Campanili aperti” vedrà Cormons come protagonista ed in particolare quello del Duomo locale, il più elevato come altezza dell’intero Goriziano, secondo nel territorio diocesano solo a quello di Aquileia. Il campanile del Duomo non sarà l’unico visitabile in quella giornata a Cormons: sarà possibile scoprire infatti anche la piccola ma affascinante torre della chiesa di San Leopoldo. Ad organizzare l’evento come di consuetudine è l’Associazione Campanari del Goriziano.

Tra le particolarità del campanile del Duomo c’è una campana che conta quasi cinquecento anni e rappresenta un patrimonio di eccezionale valore dal punto di vista storico.

Dista qualche centinaio di metri la torre della settecentesca chiesa di San Leopoldo, più nota come chiesa dei Frati. I due campanili possono vantare delle viste meravigliose sulla cittadina di Cormòns e sul vicino Monte Quarin.