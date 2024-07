Cormons: casa e terreni del presidente del Consorzio Collio devastati dal maltempo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tetto della casa quasi completamente scoperchiato con tegole volate a centinaia di metri di distanza a distruggere anche parte di un vigneto e danni anche alla copertura della cantina. Il presidente del Consorzio Collio David Buzzinelli nella serata di ieri ha vissuto un vero e proprio incubo, molto simile a quello provato poco più di un anno fa dai residenti di Mortegliano: se in quel caso a distruggere i tetti fu la grandine, nel caso di Buzzinelli e di diversi suoi vicini di casa di località Pradis a Cormons è stata la furia del vento a rimuovere quasi del tutto i coppi dal tetto lanciandoli nelle campagne circostanti. I danni ammontano a decine di migliaia di euro, senza considerare il problema pratico dell’acqua che penetra all’interno essendo stata rovinata dal maltempo anche la guaina.

La bufera di vento e pioggia che ha travolto nella serata di ieri Cormons ha provocato danni in diverse parti della città: particolarmente colpiti il polo scolastico e la zona industriale, dove sono stati sradicati diversi alberi di grosse dimensioni. In cimitero a Capriva invece una pianta dall’alto fusto è piombata addosso ad una tomba, rovinandola completamente, mentre a Gradisca la caduta di rami in un parco cittadino ha devastato due automobili in sosta.