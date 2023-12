Cormons, chiude per lavori da gennaio per sei mesi l’Enoteca

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Chiude per lavori da gennaio per sei mesi l’Enoteca di Cormons. L’intervento permetterà la riqualificazione dell’immobile che si trasformerà in Centro di Valorizzazione del Territorio, progetto promosso da Camera di Commercio e Comune atteso da oltre sette anni. Ma proprio il fatto che il servizio non venga assicurato per alcuni mesi allarma la minoranza consigliare di Cormons.

A rassicurare sulla durata degli interventi è il presidente dell’Enoteca Michele Blasig, che evidenzia come la struttura resterà effettivamente tra gennaio e febbraio, mentre per i mesi successivi l’Enoteca riaprirà temporaneamente in un altro sito di modo da garantire nei mesi primaverili il servizio. Soddisfazione per il via imminente ai lavori viene espressa dall’amministrazione comunale.