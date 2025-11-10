Cormons, chiude l’azienda Fiscatech: 50 lavoratori a casa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Chiusura del sito produttivo e relativa perdita del posto di lavoro per i 50 dipendenti. E’ la decisione presa da Fiscatech, azienda di Cormons da decenni operativa nei settori calzature, pelletteria, rilegatura, packaging di lusso ed etichette: alla base della sofferta scelta c’è la perdita – come racconta Massimiliano Donzelli, segretario della Filctem-Cgil – di uno dei principali clienti, capace da solo di coprire un terzo circa del fatturato dell’azienda cormonese. “Un anno e mezzo fa – prosegue Donzelli – era stata chiusa la sede di Vigevano, concentrando il lavoro su Cormons dove erano stati fatti importanti investimenti con nuovi impianti: l’obiettivo era aprirsi ad altri mercati. Anche per questo non ci aspettavamo la comunicazione che ci è stata fatta dall’azienda”. Al momento davanti al sito cormonese non ci sono presidi sindacali: non c’è ancora una data precisa in cui l’azienda chiuderà. Giovedì in Confindustria regionale si terrà un incontro tra le parti: “Abbiamo chiesto tempo – prosegue Donzelli – per poter coinvolgere la Regione nella questione e capire se possano esserci altre realtà intenzionate a rilevare il sito. In base a come andrà l’incontro giovedì decideremo poi assieme ai lavoratori che passi fare nelle prossime settimane”.