GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Chiusura del sito produttivo e relativa perdita del posto di lavoro per i 50 dipendenti. E’ la decisione presa da Fiscatech, azienda di Cormons da decenni operativa nei settori calzature, pelletteria, rilegatura, packaging di lusso ed etichette: alla base della sofferta scelta c’è la perdita – come racconta Massimiliano Donzelli, segretario della Filctem-Cgil – di uno dei principali clienti, capace da solo di coprire un terzo circa del fatturato dell’azienda cormonese. “Un anno e mezzo fa – prosegue Donzelli – era stata chiusa la sede di Vigevano, concentrando il lavoro su Cormons dove erano stati fatti importanti investimenti con nuovi impianti: l’obiettivo era aprirsi ad altri mercati. Anche per questo non ci aspettavamo la comunicazione che ci è stata fatta dall’azienda”. Al momento davanti al sito cormonese non ci sono presidi sindacali: non c’è ancora una data precisa in cui l’azienda chiuderà. Giovedì in Confindustria regionale si terrà un incontro tra le parti: “Abbiamo chiesto tempo – prosegue Donzelli – per poter coinvolgere la Regione nella questione e capire se possano esserci altre realtà intenzionate a rilevare il sito. In base a come andrà l’incontro giovedì decideremo poi assieme ai lavoratori che passi fare nelle prossime settimane”.
La crisi dovuta alla perdita di un cliente che da solo valeva un terzo del fatturato
Cormons, chiude l’azienda Fiscatech: 50 lavoratori a casa
