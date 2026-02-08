Cormons: conclusa raccolta fondi post-frana, donati 190mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno slancio di generosità enorme. E’ quello che ha visto donare 190 mila euro al conto corrente aperto dal Comune di Cormons a favore delle popolazioni colpite da alluvione e frana sul territorio lo scorso 17 novembre. La raccolta si è ufficialmente conclusa e nei prossimi giorni l’ente provvederà a distribuire la somma alle famiglie che hanno subito danni in quelle drammatiche ore. Ad ognuno dei cinque nuclei residenti nella zona rossa di Brazzano, su cui si è abbattuta la frana proveniente dal colle di San Giorgio costata la vita a Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj, andranno 15 mila euro. Una cifra inferiore, 2 mila a testa, sarà destinata alle famiglie che abitano nella zona arancione della frazione. In tutto sono una trentina circa le persone costrette dall’emergenza a vivere lontano dalle proprie case, nella maggior parte dei casi ospitate all’ex hotel Felcaro di Cormons. La quota restante della somma raccolta sarà infine destinata a coprire le spese di chi, sull’intero territorio comunale, ha subito conseguenze in seguito ad allagamenti e all’esondazione del fiume Judrio. Proprio ieri, intanto, ha riaperto i battenti una delle realtà più colpite in quella drammatica notte di quasi tre mesi fa, l’agriturismo Riz di Giassico.