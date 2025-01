Cormons, fermati i presunti autori dei furti in centro

Tre giovani residenti in zona, di cui un minorenne, sono stati individuati e fermati con l’accusa di essere gli autori dei furti verificatisi in centro a Cormons la scorsa settimana. Ad essere decisive per le indagini sarebbero state le telecamere comunali presenti in piazza Libertà, teatro di uno dei colpi, mentre i restanti esercizi presi di mira si trovano tra le attigue via Francesco di Manzano e via Friuli. I tre sarebbero stati già noti alle forze dell’ordine, e le immagini degli occhi elettronici installati in centro città avrebbero quindi fornito elementi essenziali per riuscire a risalire ai presunti responsabili dei furti che avevano colpito un negozio di fiori in piazza Libertà ed una pizzeria in via Friuli, mentre in una farmacia e un bar di via Francesco di Manzano così come in un negozio di ottica e in un’attività di vendita di articoli sportivi di via Friuli i tentativi di entrare negli esercizi non erano andati a buon fine. Proprio per serrare i ranghi visti gli ultimi episodi di cronaca che hanno colpito il centro cittadino, il sindaco Roberto Felcaro aveva chiesto e ottenuto dopo questi fatti una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si terrà lunedì alla presenza di Prefetto e Questore. L’obiettivo dell’incontro per l’amministrazione comunale è un’implementazione del pattugliamento notturno da parte delle forze dell’ordine stesse nelle vie della città.