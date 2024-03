Cormons nel mirino dei malviventi, otto truffe e furti d’identità

Cormons nel mirino dei malviventi in questo 2024. Quattro sono state infatti le truffe messe a segno negli ultimi due mesi, mentre nei giorni scorsi si sono verificati quattro furti d’identità.

Cormons bersagliata dalle truffe negli ultimi due mesi. Da inizio anno infatti sono stati almeno una decina i tentativi di raggiro perpetrati: di questi, quattro sono andati a segno. La modalità è quasi sempre la medesima: un malintenzionato chiama da un’utenza estera sul telefono di casa il malcapitato, quasi sempre una persona anziana, dicendogli che qualche stretto parente ha bisogno immediato di denaro dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Se la vittima cade nel tranello, un complice a quel punto si presenta alla porta nel giro di pochi istanti per riscuotere la somma concordata, per poi svanire nel nulla. Ma la capitale del Collio nei giorni scorsi è stata obiettivo anche di un altro reato: a quattro persone residenti in città sono state rubate le generalità e a loro nome sono state aperte assicurazioni automobilistiche in altre zone d’Italia.

Proprio per sensibilizzare la popolazione su truffe, furti e crimini online nella serata di ieri Comune e Arma dei Carabinieri hanno organizzato una serata divulgativa in sala civica nella quale è stato consigliato di mantenere alta l’attenzione ed è stato spiegato quali siano i comportamenti da adottare per evitare di essere presi di mira dai malviventi. Nel caso in cui si pensi di essere di fronte ad un malintenzionato, il consiglio è quello di chiamare con il proprio telefonino le forze dell’ordine. GUARDA IL VIDEO