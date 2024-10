Cormons, con il no della comunità al parco fotovoltaico. Il progetto potrebbe saltare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Non siamo contrari in generale ai parchi fotovoltaici, diciamo semplicemente no all’ipotesi di realizzarne uno in mezzo al paese”. E’ la posizione espressa da buona parte dei cittadini che hanno partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal Comune a Brazzano, frazione di Cormons, per spiegare il progetto che vedrebbe Confartigianato posizionare pannelli fotovoltaici da 1 megawatt circa nell’area dell’ex caserma situata al centro del piccolo borgo. Presente all’incontro anche il presidente regionale di Confartigianato Graziano Tilatti. Non sono mancati momenti di discussione accesi:

Il no netto e forte pronunciato dalla maggioranza dei presenti – e motivato sia dall’impatto paesaggistico su un’area di pregio del Collio, sia dal timore di un possibile deprezzamento delle case limitrofe – rischia infatti di stoppare sul nascere il progetto: un incontro per ulteriori approfondimento si svolgerà a breve tra un Comitato di cittadini, amministrazione comunale e Confartigianato per capire se ci possa essere una soluzione che accontenti tutti. In caso contrario, il sindaco Roberto Felcaro ha già annunciato che non si procederà con l’opera.