Cormons, inaugurata la nuova piazza. Roberti: “Fulcro in vista di Go 2025”

Una piazza capace di essere un vero e proprio punto di riferimento in vista di Go 2025. E’ quella di Cormons, dove il salotto cittadino è stato rinnovato in questi mesi ed inaugurato domenica sera a due mesi esatti dal via della Capitale europea della Cultura Nova Gorica-Gorizia. Il costo complessivo dei lavori ammonta a poco meno di un milione di euro. In concomitanza col taglio del nastro della nuova piazza Libertà – al quale hanno presenziato l’assessore regionale agli enti locali Pierpaolo Roberti, il sindaco Roberto Felcaro ed il presidente della Pro Loco Massimo Mazzarol – è stato inoltre acceso l’albero di Natale donato dalla cittadina austriaca gemellata di Friesach. Tanti i cittadini che hanno voluto presenziare all’evento nonostante il vento forte ed il freddo pungente.

“Cormons, da capitale del Collio, sarà – ha sottolineato nell’occasione l’assessore Roberti – uno dei punti di riferimento della Capitale europea della cultura: un plauso va all’Amministrazione comunale per rendere più bello il territorio e per aver costruito una strategia con le altre realtà della neonata Comunità del Collio. La Regione crede tanto in GO!2025 e nelle ricadute per i cittadini di tutta l’area”.