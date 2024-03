Cormons, triplicati i costi di abbattimento del cavalcavia sulla SR 56

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Costi triplicati, così come i tempi. Non è stata certamente un’operazione fortunata sinora quella che vede l’abbattimento del cavalcavia sulla strada regionale 56 a Cormons. Iniziati nella scorsa primavera con un budget di spesa previsto di 650 mila euro, già di suo incrementato a causa del rincaro delle materie prime rispetto al mezzo milione di euro ipotizzato in un primo momento, gli interventi di demolizione si sono dovuti arrestare per diverse settimane a causa del rinvenimento di amianto nella struttura. Novità che di fatto ha rivoluzionato l’operazione, aumentandone notevolmente i costi perché a quel punto si è dovuto pensare a rimozione e smaltimento del materiale. E così si è rapidamente passati prima a oltre 1 milione e centomila euro, cifra poi lievitata ulteriormente toccando quota 1.950.000 euro nei giorni scorsi: l’opera, svolta in delegazione amministrativa dal Comune, è stata interamente finanziata con quattro contributi di matrice regionale. Ora si entrerà nella fase finale dell’intervento, con l’abbattimento dell’ultima tranche di struttura ancora in piedi. Inevitabile che oltre ai costi, siano triplicati anche i tempi in cui l’intervento sarà concluso.