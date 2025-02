Cormor e Turgnano, botta e risposta sulla pulizia degli argini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si placano le polemiche dopo la vasta operazione di pulizia degli argini del torrente Cormor e del fiume Turgnano. Le recenti spiegazioni fornite dal Consorzio Bonifica Pianura Friulana non hanno dissipato le preoccupazioni di residenti e ambientalisti, spingendo due comitati a chiedere ulteriori chiarimenti, in attesa anche delle risposte che saranno date in Consiglio regionale all’interrogazione sul tema presentata dal consigliere Furio Honsell (Open Sinistra Fvg). Il Coordinamento dei Comitati di difesa ambientale della Bassa Friulana solleva interrogativi sulla destinazione del legname pregiato rimosso e contesta la conformità dei lavori alle direttive europee sulla tutela dell’habitat. Gli ambientalisti denunciano, inoltre, la scomparsa di specie rare e protette, come orchidee e la libellula Gomphus vulgaris.

Anche il “Gruppo di cittadini di Muzzana del Turgnano” esprime forti perplessità sugli interventi, evidenziando l’assenza di una valutazione ambientale preventiva. Denuncia inoltre l’abbattimento di querce e frassini sani, ma non del bambù, ovvero di una specie invasiva che sarebbe stata invece risparmiata. Di fronte a queste critiche, il Consorzio Bonifica Pianura Friulana ribadisce che tutti i lavori sono stati eseguiti regolarmente e garantisce che sono previste nuove piantumazioni per ristabilire l’equilibrio ecologico. L’obiettivo primario degli interventi, ha ribadito il direttore Armando Di Nardo, è la sicurezza idraulica del territorio. Sui dubbi sollevati, anche il Corpo forestale regionale è intervenuto. “L’attività di taglio lungo i corsi d’acqua della Bassa è stata costantemente seguita dal personale di Cervignano”, spiega Massimo Stroppa, direttore dell’Ispettorato forestale di Udine.

“Pur non avendo titolo a concedere il permesso per il taglio delle piante, i forestali non hanno mancato di fare una serie di sopralluoghi con la ditta incaricata dal Consorzio Bonifica Pianura Friulana, dando indicazioni e suggerimenti per la corretta esecuzione dei lavori”. In occasione dell’ultimo sopralluogo, a inizio febbraio, nell’area visitata – torrente Cormor dalla zona dei boschi di Muzzana verso la foce – il Corpo forestale non ha rilevato nulla di anomalo. Inoltre, in quella zona non risultano tagli di farnie o di altre specie nobili. L’intervento di pulizia – conclude Stroppa – è stato più intenso nelle aree prossime ai ponti per evidenti ragioni di sicurezza idraulica”.