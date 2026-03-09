Coroneo, “Non una di meno”: condizioni inaccettabili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Senza assistenze specifiche, senza percorsi di cura e di prevenzione e senza un percorso di reinserimento concreto nonostante l’età sia molto bassa. Il collettivo Non una di meno ha tenuto un presidio davanti al carcere del Coroneo di Trieste dove le condizioni dei 240 detenuti, dove dovrebbero essere 140, sono drammatiche e ancora peggio per le circa 30 donne verso le quali non sono garantiti servizi decenti.

Se il tema delle carcerate è uno dei più sentiti resta poi la richiesta forte dell’abbattimento delle ingiustizie economiche e sociali in un paese dove ancora la politica discute – è stato sottolineato – se il consenso di una donna ha un valore. Serve un cambio importante di mentalità e il riconoscimento della donna con corsi nelle scuole sia all’educazione sessuale ma anche a quella affettiva.