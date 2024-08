Trovò il corpo di Giulia Cecchettin, premio al cane Jager

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Jager, flat coated retriever di 4 anni, che ha ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin in un anfratto roccioso nel bosco vicino al lago di Barcis e che nel servizio vediamo impegnato nella sfilata degli alpini a Vicenza dello scorso maggio, ha vinto un premio speciale alla 63^ edizione del premio ‘Fedeltà del cane’ in corso a Camogli.

Il vincitore assoluto è stato Giulio, pastore tedesco di 4 anni, che salvò la sua padrona nel mare di Lecce.

Jager, in forza al nucleo cinofilo Bios Ana di Pordenone, nonostante sia stato addestrato alla ricerca superstiti, è stato in grado di rintracciare il corpo senza vita di Giulia e ha costretto il suo conduttore a seguirlo fino al luogo del ritrovamento. Ecco cosa ha racontato delle caratteristiche di questi cani il conduttore di Jager durante la sfilata di Vicenza.