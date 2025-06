Corriera tampona camion sulla A4, ferita una passeggera

La prontezza del conducente di una corriera ha evitato il peggio. E’ di un solo ferito il bilancio di un tamponamento avvenuto lungo la A4, all’altezza di Portogruaro, che ha visto coinvolti un bus per il trasporto pubblico dell’Azienda Trasporti Veneto Orientale e un mezzo pesante. La corriera dall’aeroporto di Venezia era diretta a Portogruaro e a bordo aveva 4 passeggeri.

In prossimità della zona di Lison, il bus ha tamponato il camion che lo procedeva riuscendo ad evitare comunque l’impatto frontale. Solo una signora ha rimediato un taglio ad un braccio ed è stata medicata da un medico austrico che si è fermato a prestare soccorso; illesi gli altri tre passeggeri e lo stesso conducente. Una volta accertatosi che non c’erano feriti gravi, il turista ha poi proseguito la sua corsa verso la sua destinazione iniziale.

Sul posto anche i sanitari del Suem 118, gli uomini della concessionaria e gli agenti della Polstrada. Atvo ha inviato sul posto un altro mezzo per portare i passeggeri a destinazione, mentre il bus incidentato sarà trasferito in officina per le riparazioni del caso.