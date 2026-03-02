Corriera urta una colonna all’autostazione: il video

Una manovra errata da parte di un autista di Arriva Udine ha danneggiato giovedì scorso una colonna dell’autostazione del capoluogo friulano. L’impatto, ripreso da alcuni utenti in attesa dei bus, fortunatamente non ha causato conseguenze né ai pedoni né ai passeggeri presenti nell’area.

Si tratta di episodi che possono verificarsi in contesti particolarmente affollati come quello dell’autostazione, ha spiegato Arriva Udine, sottolineando come la manovra fosse stata effettuata a bassissima velocità e con prudenza.

L’azienda ha inoltre annunciato che verranno avviate valutazioni con la direzione dell’autostazione, che non è gestita da Arriva Udine, per individuare eventuali interventi migliorativi, in particolare sul fronte della visibilità delle corsie e degli attraversamenti pedonali, con l’obiettivo di prevenire episodi analoghi in futuro.