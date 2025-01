Corruzione elettorale, De Toni e Marchiol indagati

La Procura della Repubblica di Udine ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco della città, Alberto Felice De Toni, e l’assessore comunale ai lavori pubblici e alla mobilità Ivano Marchiol, per l’ipotesi di reato di corruzione elettorale. L’iscrizione è avvenuta a seguito di un esposto presentato nel giugno scorso da 12 consiglieri di centrodestra, assistiti dall’avvocato Maurizio Miculan. A renderlo noto sono stati gli stessi consiglieri di opposizione con uno scarno comunicato stampa. “Dal punto di vista politico – conclude la nota – la questione sarà trattata, con l’urgenza del caso, nelle competenti sedi istituzionali”.

“L’Iscrizione nel registro degli indagati – ha specificato il Procuratore di Udine, Massimo Lia, interpellato da Telefriuli – è stata effettuata come atto dovuto, sulla base della mera denuncia depositata dai consiglieri comunali”.

Al centro dell’esposto l’accordo elettorale siglato da De Toni e Marchiol, entrambi candidati alla poltrona di primo cittadino, dopo le elezioni comunali del 2 e 3 aprile 2023. In vista del ballottaggio del 17 aprile, nel quale si affrontarono De Toni e il candidato del centrodestra Pietro Fontanini, i due firmarono pubblicamente un documento politico-programmatico di intesa. Già in quell’occasione, De Toni parlò di ‘ragionamento sulle deleghe in caso di vittoria”. In seguito Marchiol e Chiara Dazzan, esponente della lista ‘Spazio Udine – Marchiol sindaco’, entrarono nella squadra di governo della città.

Fin da subito, il centrodestra sollevò la questione della legittimità dell’accordo. De Toni e Marchiol, disse l’opposizione, si collegarono senza apparentarsi formalmente, togliendo così due consiglieri alla minoranza di Palazzo D’Aronco e violando le proporzioni (60% dei banchi alla maggioranza, 40% all’opposizione) previste dalla legge. Da qui l’esposto alla Procura di Udine.