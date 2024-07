Si facevano pagare per accelerare l’iter dei permessi di soggiorno: condannati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si facevano pagare per velocizzare le pratiche dei permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di Udine. Per questo Aziz Husaini, cittadino afghano di 35 anni, e Qaain Ali Shah, pakistano di 45, sono stati condannati dal Tribunale di Udine a 2 anni e 6 mesi e a 2 anni e 3 mesi di reclusione per corruzione in concorso. Il pm aveva chiesto condanne superiori ai 3 anni.

Stando alle accuse, tra il 2018 e il 2019 Husaini, allora impiegato nell’ufficio immigrazione della Questura udinese, approfittò della sua posizione per far passare avanti alcune pratiche dietro il pagamento di alcune centinaia di euro. A tenere i contatti con gli immigrati era Shah, che si faceva dare il denaro prospettando loro che il 35enne avrebbe accelerato l’iter della pratica.

E’ stato invece assolto un 29enne pakistano, accusato di aver ottenuto il trattamento di favore dopo aver versato 300 euro all’intermediario. Il difensore di Husaini, l’avvocato Paola Diana, valuterà il ricorso in appello.