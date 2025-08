Corsa all’adozione della neonata. Piccola verso l’affidamento ai nonni materni

La bimba di sei mesi, figlia di Mailyn Castro Monsalvo e di Alessandro Venier, potrebbe essere affidata ai nonni materni o alla zia in Colombia. Nonostante la mobilitazione per la piccola, con decine di richieste di adozione giunte in questi giorni al comune di Gemona, l’avvocato della 30enne accusata dell’omicidio del compagna ha già preso i contatti con la famiglia della donna in Sud America. Nonni e zia potrebbero raggiungere l’Italia già nei prossimi giorni. “Sono ancora giovani – ha spiegato il legale Federica Tosel – e, pertanto, potrebbero essere loro a prendersi cura della della neonata”.