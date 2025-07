Corsa contro il tempo per la finale di Supercoppa: lavori in corso allo Stadio Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fra poco meno di un mese, la finale della Supercoppa europea tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham porterà lo Stadio Friuli in giro per il mondo, nelle case di almeno 22milioni di telespettatori. Proprio per questo evento, Udine si sta preparando ad accogliere al meglio i tifosi che giungeranno in città, con interventi mirati nell’impianto dei Rizzi: dalla nuova segnaletica stradale orizzontale al rifacimento dei marciapiedi e dell’area dedicata ai food truck davanti agli ingressi della Curva Nord. Questa zona, spesso fangosa, sarà riqualificata con marciapiedi e pavimentazione drenante. L’obiettivo è completare i lavori nella zona di accesso entro domenica 10 agosto, in tempo per la sfida di mercoledì 13 agosto.