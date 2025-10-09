Corsa contro il tempo per salvare il Luna Park di Santa Caterina di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ corsa contro il tempo per salvare il Luna Park di Santa Caterina a Udine, in programma dal 25 ottobre al 16 novembre. L’incontro a porte chiuse di questa mattina, tra l’amministrazione e i rappresentanti delle attrazioni viaggianti, si è rivelato molto proficuo. Non una fumata bianca, ma nemmeno una fumata nera. Il Comune di Udine e gli esercenti delle giostre sono infatti al lavoro per salvare la tradizione ed evitare l’eventuale spostamento a Buttrio. L’obiettivo è tentare un’ultima carta con la Questura per spostare le giostre in piazzale Argentina, sia per salvaguardare lo storico luna park che il lavoro dei proprietari dei ‘baracconi’. La proposta per migliorare l’ordine pubblico, prevede un posizionamento meno impattante con il minor numero di stalli nell’area sud dello Stadio Friuli.

Anche l’eventuale ricorso al Tar è stato messo in stand-by. Nel frattempo, resta sempre calda l’opzione di allestire le giostre nello spazio privato dell’ex Bravi Market. Il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi, ha convocato la Commissione Spettacoli per valutare e approfondire ogni aspetto relativo all’ipotesi emersa dall’incontro di martedì scorso. “Al momento non abbiamo ricevuto alcuna richiesta ufficiale – precisa il primo cittadino – Nel momento in cui arriverà, saranno valutati i problemi di viabilità e sicurezza dalla Commissione comunale Spettacolo”.