giovedì 9 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Le sfide della realtà virtuale, lezione aperta a Udine
24 i punti Casa &Famiglia in Friuli Venezia Giulia con servizi...
Il CRAL di Arriva Udine sostiene Telethon e la ricerca sulle...
“OpusLoci –Territorio da Vivere”: sei giornalisti internazionali alla scoperta di Cividale...
Presa d’atto della fusione tra Hydrogea e CAFC di Udine
Al via il progetto sulle visite didattiche al Data center Insiel
BC Vision alla 48ª Cividale-Castelmonte con un paio di frecce
Corsa contro il tempo per salvare il Luna Park di Santa...
Telefriuli leader assoluto da 35 mesi in Friuli Venezia Giulia
Centrodestra, accordo sui candidati delle regionali. Fvg in stand-by
Cronaca

Corsa contro il tempo per salvare il Luna Park di Santa Caterina di Udine

Non è una fumata bianca ma nemmeno nera. L'obiettivo è anche salvaguardare la tradizione e il lavoro dei proprietari delle giostre
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ corsa contro il tempo per salvare il Luna Park di Santa Caterina a Udine, in programma dal 25 ottobre al 16 novembre. L’incontro a porte chiuse di questa mattina, tra l’amministrazione e i rappresentanti delle attrazioni viaggianti, si è rivelato molto proficuo. Non una fumata bianca, ma nemmeno una fumata nera. Il Comune di Udine e gli esercenti delle giostre sono infatti al lavoro per salvare la tradizione ed evitare l’eventuale spostamento a Buttrio. L’obiettivo è tentare un’ultima carta con la Questura per spostare le giostre in piazzale Argentina, sia per salvaguardare lo storico luna park che il lavoro dei proprietari dei ‘baracconi’. La proposta per migliorare l’ordine pubblico, prevede un posizionamento meno impattante con il minor numero di stalli nell’area sud dello Stadio Friuli.
Anche l’eventuale ricorso al Tar è stato messo in stand-by. Nel frattempo, resta sempre calda l’opzione di allestire le giostre nello spazio privato dell’ex Bravi Market. Il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi, ha convocato la Commissione Spettacoli per valutare e approfondire ogni aspetto relativo all’ipotesi emersa dall’incontro di martedì scorso. “Al momento non abbiamo ricevuto alcuna richiesta ufficiale – precisa il primo cittadino – Nel momento in cui arriverà, saranno valutati i problemi di viabilità e sicurezza dalla Commissione comunale Spettacolo”.

