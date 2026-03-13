Corse di Arriva Udine saltate, i cittadini si organizzano contro i disservizi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Corse urbane ed extraurbane che non arrivano, coincidenze saltate, mancati preavvisi, una App non aggiornata e ragazzi e anziani lasciati a piedi in città come in provincia. È la quotidianità vissuta da migliaia di utenti dei bus di Arriva Udine, alcuni dei quali ora hanno deciso di organizzarsi per segnalare i disservizi.

Oggi, tra la Stazione Ferroviaria e quella delle corriere, il neonato Comitato Utenti Friulani del Trasporto Pubblico Locale ha distribuito volantini, raccogliendo contatti, adesioni e segnalazioni tra pendolari, studenti e cittadini. “Il trasporto pubblico è un diritto, non un favore”, sottolinea il promotore Loris Zanessi. “Da soli non si può far nulla. Insieme, invece, possiamo pretendere risposte concrete”. “Il problema – prosegue – nasce dalla carenza degli autisti, e finché non viene risolto alla radice, gli utenti continueranno a pagarne le conseguenze.”

L’obiettivo è costruire una rete capace di far arrivare la voce degli utenti a Comuni, Regione. I numeri del 2025 danno ragione alla protesta: nell’anno appena trascorso sono saltate 14.289 corse di Arriva Udine, il 4,12% del totale, a fronte di percentuali sotto lo 0,7% a Trieste e vicine allo zero a Gorizia e Pordenone.