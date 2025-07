Corte dei Conti: ok rendiconto Fvg 2024, ma criticità da risolvere sulla sanità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un quadro d’insieme sostanzialmente positivo, ma con un monito: la sanità ha bisogno di maggiore programmazione. E’ il giudizio dato dalla Corte dei Conti parificando il rendiconto generale della Regione. Nel suo discorso la presidente Emanuela Pesel ha evidenziato infatti come “le decisioni prese in maniera contingente rischiano di essere dispersive” e ha ribadito più volte nel suo discorso il concetto di “programmazione”, definita “fondamentale per garantire una sana gestione”. Nella sua relazione il magistrato Marco Coiz è entrato maggiormente nei dettagli evidenziando come nel 2024 ci sia stata una crescita economica lievemente inferiore al dato nazionale con il Pil regionale salito in termini reali dello 0.5%. Superate inoltre le problematiche emerse nel precedente controllo riguardo a gestione dei fondi comunitari e materia contrattuale. La conclusione a cui giunge Coiz è la seguente: “Nel rimarcare il quadro positivo delle risultanze contabili – scrive – è auspicabile un rafforzamento della visione programmatica capace di garantire la necessaria stabilità del sistema”.