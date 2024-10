Corteggiò un minorenne con troppa insistenza, pakistano condannato per stalking

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lo aveva conosciuto e si era innamorato di lui. Così cominciò a corteggiarlo e non si fermò nemmeno dopo che il minorenne gli disse che le sue attenzioni non erano gradite. Il gup di Udine Mariarosa Persico ha condannato per stalking con il rito abbreviato un pakistano di 31 anni, regolarmente residente in città, a un anno di reclusione, pena sospesa. il pm aveva chiesto 2 anni di reclusione.

I due si erano conosciuti nel 2022 alla stazione dei treni di Udine, dove il ragazzo, all’epoca 14enne, arrivava ogni giorno da fuori città per andare a scuola. Così si erano scambiati il numero di telefono. Poi l’uomo aveva cominciato telefonargli a mandargli messaggi, offrendogli regali e proponendo di insegnargli l’inglese a casa sua. A quel punto l’adolescente bloccò il suo numero di telefono. Lui continuò a contattarlo con altri numeri, fino a qualdo il 14enne, per paura di incontrarlo, cercò di evitarlo muovendosi in gruppo e facendosi accompagnare a scuola in automobile. Da qui la denuncia dei genitori.

“I contatti ci sono stati – commenta il difensore del pakistano, l’avvocato Angelo Dri, che ha annunciato ricorso in appello – ma la frequenza non era intensa. Si trattava solo di un corteggiamento e nemmeno troppo insistente. Il mio assistito non aveva alcuna volontà persecutoria”, conclude.