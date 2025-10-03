Cortei pro Gaza: disordini a Trieste, flash-mob in piazze e ospedali del Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Anche il Friuli Venezia Giulia si mobilita per Gaza. Tante le manifestazioni con le bandiere della Palestina per dire stop al massacro che si sono svolte in regione giovedì in concomitanza con l’arrivo e il blocco della Flotilla nelle acque israeliane. In gran parte manifestazioni pacifiche, ma a Trieste non è filato tutto liscio: disordini si sono verificati nella zona della stazione ferroviaria. Poco prima delle 20 alcuni partecipanti al corteo non preavvisato “pro Gaza” hanno forzato un ingresso su lato di viale Miramar. Hanno infranto i vetri per entrare e le squadre delle forze dell’ordine sono state attaccate mentre cercavano di presidiare l’ingresso, anche a tutela dei numerosi viaggiatori. È stato lanciato un lacrimogeno ed è rimasto contuso un operatore della Polfer. Senza scontri invece le altre iniziative. Nel tardo pomeriggio davanti allo stadio Friuli di Udine centinaia di persone hanno manifestato con bandiere e cori, al grido “la partita non si fa”, in riferimento a Italia Israele del 14 ottobre e ”Palestina libera”. Sotto gli occhi degli agenti di polizia, tutto si è svolto senza eccessi. A Pordenone, flash mob in piazzetta Cavour del locale Comitato Palestina. Anche a Gorizia piazza piena: ottanta docenti del suo polo liceale hanno sottoscritto una mozione riguardo alla tragedia di Gaza impegnandosi “a mettere in atto iniziative didattiche e momenti di informazione e sensibilizzazione su ogni minaccia alla pace in essere sia in Medio Oriente che nel mondo intero”. In serata all’esterno degli ospedali di Udine, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Gorizia per la manifestazione “Luci sulla Palestina”, con i fari accesi sui tanti sanitari che hanno perso la vita nel conflitto.