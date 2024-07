Settecento persone in marcia a Udine, cori e proteste sotto Palazzo d’Aronco

GUARDA SERVIZIO VIDEO. Ha risuonato per diversi minuti questo coro sotto la loggia del Lionello, mentre riprendeva il consiglio comunale straordinario sulla sicurezza.

Il corteo silenzioso di Udine Sicura, che nel suo tragitto per la città ha radunato quasi ottocento persone, si è trasformato in protesta di piazza davanti a Palazzo d’Aronco, in piazza Libertà. Il presidente del comitato Federico Malignani, ha arringato la folla con un lungo discorso, interrotto dall’apparizione della presidente del consiglio Comunale Rita Nassimbeni, che ha annunciato la sospensione del consiglio tra i fischi. Malignani ha poi incontrato il sindaco De Toni, uscito da Sala Ajace. Ma al rientro del sindaco nella sala è esplosa la polemica, con anche alcuni partecipanti alla manifestazione che hanno cercato di forzare il blocco di polizia. Una manifestazione assolutamente pacifica fino a quel momento, che in silenzio aveva attraversato la città, fermandosi solo a metà di via Poscolle.

All’altezza di vicolo Raddi, dove abitava Shimpei Tominaga, il corteo si è fermato, e decine di fiori bianchi sono stati posati davanti alla casa dell’imprenditore giapponese, con il silenzio rotto da un lungo applauso. Poi la marcia è proseguita, arrivando davanti al municipio e trasformandosi da corteo a dissenso aperto.