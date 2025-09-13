  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
Corteo per la pace a Ronchi: manifestanti contro l’industria delle armi

Circa 300 persone hanno raggiunto lo stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari, produttore di droni usati nei teatri di guerra
Circa 300 persone si sono ritrovate a Ronchi dei Legionari per una manifestazione pacifica organizzata dal gruppo "Assemblea No Leonardo". Il corteo, partito da piazza dell'Unità d'Italia, ha raggiunto lo stabilimento della Leonardo, produttore di droni usati nei teatri di guerra. L'obiettivo era denunciare la fornitura di armamenti italiani a Paesi in conflitto e chiedere l'interruzione di ciò che gli attivisti definiscono la "fabbrica della morte".

Durante il percorso, presidiato dalle Forze dell'Ordine, si è verificato un breve momento di tensione quando alcuni attivisti si sono avvicinati ai nuclei antisommossa, ma la situazione è tornata rapidamente alla normalità. I manifestanti hanno esortato a porre fine all'uccisione del popolo palestinese, scandendo slogan come "Basta sangue su Gaza" e "Sabotiamo la guerra".

