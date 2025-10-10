  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Pace Israele, il ministro Ciriani: "Accordo storico, martedì sarò allo stadio"
Il Fronte della Gioventù Comunista sfila a Udine a difesa della...
Italia-Israele, eco pace ridimensiona il corteo
Intossicati a Forni, uccisi da un tubo fissato male
Consiglio regionale, scontro ancora una volta su Udine
Corteo pro Pal di martedì: 40 gli agenti della Polizia Locale...
Minaccia di gettarsi dalla diga di Ravedis, lo salvano i carabinieri
Si calano dal tetto dell'azienda e rubano materiale metallico per 100mila...
Dai disegni dei piccoli pazienti un calendario per sostenere la ricerca
Cintura in cemento attorno al Friuli, limitazioni al via sabato
Cronaca

Corteo pro Pal di martedì: 40 gli agenti della Polizia Locale in servizio

Tra loro sarà presente anche il comandante Carestiato, che oggi si è insediato nel Comando di via Giardini. "Voglio vedere la gente festeggiare, non che metta sottosopra la città"
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Primo giorno ufficiale per il nuovo comandante della Polizia Locale di Udine, Paolo Carestiato. Il dirigente si è insediato nel Comando di via Girardini e si è messo subito al lavoro in vista del doppio evento di martedì prossimo, ai quali si sommerà anche il concomitante sciopero indetto da Sapol. Ottime le sue prime impressioni.

Durante il corteo, che sarà scortato proprio dalla Polizia locale, saranno in servizio 40 agenti. Tra loro anche i 12 precettati e lo stesso dirigente, che osserverà sia la manifestazione che la partita dal vivo e in prima persona.

