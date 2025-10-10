Corteo pro Pal di martedì: 40 gli agenti della Polizia Locale in servizio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Primo giorno ufficiale per il nuovo comandante della Polizia Locale di Udine, Paolo Carestiato. Il dirigente si è insediato nel Comando di via Girardini e si è messo subito al lavoro in vista del doppio evento di martedì prossimo, ai quali si sommerà anche il concomitante sciopero indetto da Sapol. Ottime le sue prime impressioni.

Durante il corteo, che sarà scortato proprio dalla Polizia locale, saranno in servizio 40 agenti. Tra loro anche i 12 precettati e lo stesso dirigente, che osserverà sia la manifestazione che la partita dal vivo e in prima persona.