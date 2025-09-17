  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
mercoledì 17 Settembre 2025
Cronaca

Corteo per la sicurezza a Udine, si dimette il presidente del Comitato Federico Malignani

"Problema etico per me non risolvibile. Non posso che allontanarmi da questa iniziativa, appoggiata da parte del Comitato"
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

“Problema etico per me non risolvibile”. La diversità di vedute sull’organizzazione della manifestazione per la sicurezza indetta per venerdì 19 settembre in Piazza della Libertà ha spinto Federico Malignani a rassegnare le dimissioni con effetto immediato dalla carica di presidente del Comitato Udine Sicura.

Nelle sue motivazioni, Malignani prende le distanze dall’organizzatore del Corteo, Eddi Speranza, e dal suo approccio. “Come presidente di Udine Sicura, avrei voluto che non fosse una ‘manifestazione contro’, ma fosse qualcosa di costruttivo, auspicando anche la presenza del Sindaco” ha scritto in un messaggio inviato a tutti gli iscritti sul gruppo WhatsApp di Udine Sicura.

La scelta di Malignani è dettata in particolare dalla preoccupazione per i toni che si sono accesi attorno alla manifestazione, ieri sera ridimensionata dal Questore a un sit-in a seguito alle preoccupazioni emerse sull’ordine pubblico. “Avendo ravvisato nel signor Speranza la volontà di accendere la piazza in un modo che potrebbe essere considerato un incitamento alla violenza, non posso che allontanarmi ancor più da questa iniziativa, anche perché non voglio che gli aderenti al Comitato che la pensano come me si espongano in una manifestazione che potrebbe non rivelarsi tranquilla.

Malignani ha precisato che non parteciperà all’evento appoggiato da parte del Comitato anche tramite una campagna pubblicitaria, definendo la sua decisione come un atto di rispetto verso le istituzioni e le forze dell’ordine. Queste le sue conclusioni: “Non desidero che il Comitato si ponga in posizione dipendente e subisca conseguenze dall’appoggiare questa dimostrazione. Non ho nessun desiderio, nessun interesse e nessuna voglia di mettere la mia faccia e la mia immagine in una iniziativa di questo genere”.

