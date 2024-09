Cortocircuito elettrico: in fiamme il B&B Villa Borgo Murs

E’ stato un cortocircuito elettrico a provocare il violento incendio che ieri sera ha interessato il bed & breakfast Villa Borgo Murs a Clauzetto.

Erano le 20.35 quando i vigili del fuoco di Pordenone sono

intervenuti in Val Cosa con squadre dei distaccamenti di Spilimbergo e Maniago, supportati dall’autobotte, dall’autoscala e dal nucleo Nbcr

Impegnative le operazioni di spegnimento del rogo che, a causa dell’impossibilità di raggiungere con i mezzi più grandi lo stabile incendiato, non hanno potuto utilizzare l’autoscala. E’ stato quindi necessario impiegare le scale italiane per raggiungere le finestre dei piani più alti dalle quali i pompieri hanno operato, sfruttando l’acqua della piscina di proprietà del B&B come riserva idrica.

Le fiamme sono quindi state arginate, riuscendo ad evitarne la propagazione dal corpo centrale al resto della struttura.

Terminata la fase di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dello stabile. Le operazioni sono terminate alle 2.30.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio e non è stato necessario evacuare la struttura che, fortunatamente, non aveva nessun ospite. I danni sono ingenti e la struttura è stata dichiarata inagibile.

Sul posto, per quanto di competenza, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo insieme ai colleghi della stazione di Castelnovo. GUARDA IL VIDEO