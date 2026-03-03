Cortocircuito, fiamme nel supermercato Prix di Tolmezzo

Fiamme e una densa nube di fumo. E’ lo scenario che ieri sera si sono trovati di fronte i dipendenti del supermercato Prix di Tolmezzo, che hanno subito allertato i vigili del fuoco. Sul posto, in via della Cooperativa 7, si sono portati diversi mezzi di soccorso. Attivati 21 pompieri che, una volta individuato il rogo, sono riusciti ad estinguerlo. Sono poi iniziate le operazioni di messa in sicurezza dell’immobile.

L’incendio è partito nell’area compresa tra il magazzino e il punto vendita. Mancavano pochi minuti all’orario di chiusura del supermercato quando è stato lanciato l’allarme. I dipendenti sono stati fatti immediatamente evacuare. Le fiamme, che hanno originato molto fumo, potrebbero essere state causate da un cortocircuito elettrico. Si sono poi propagate trovando nei locali interessati diverso materiale di plastica. Sul posto anche i carabinieri di Tolmezzo, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interne del supermercato Prix.

I locali non sono stati posti sotto sequestro.