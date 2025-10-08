Cortocircuito, fiamme nell’appartamento: intossicati due disabili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due disabili di 31 e 60 anni sono rimasti intossicati, ieri sera, dopo l’incendio che si è sviluppato nel loro appartamento, al civico 56 di via Sabbadini a Udine. Entrambi, dopo le prime cure del personale sanitario, sono stati condotti all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Le fiamme sono partite da un quadro elettrico. Sulle cause sono in corso le valutazioni da parte dei vigili del fuoco ma pare che tutto sia partito da un cortocircuito.

I due uomini, di nazionalità algerina e tunisina, da tempo vivono in un appartamento, di proprietà dell’associazione Vicini di Casa, destinato alle persone con fragilità. Il rogo è stato spento dai pompieri, intervenuti in via Sabbadini dopo la richiesta di soccorso pervenuta al Nue112.

Le fiamme hanno causato diversi danni e pertanto, terminate le operazioni di bonifica, i vigili del fuoco hanno dichiarato l’immobile inagibile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Udine. I due stranieri, come detto, sono stati condotti in ospedale. Hanno inalato i fumi generati dalla combustione ma non sarebbero in pericolo di vita.