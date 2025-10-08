  • Aiello del Friuli
mercoledì 8 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Una giornata di prevenzione per le malattie agli occhi nell’ambito di...
Cortocircuito, fiamme nell’appartamento: intossicati due disabili
Italia-Israele e corteo Pro Pal, il prefetto Lione: “In campo tutte...
Fedriga, preoccupano manifestazioni che inneggiano al 7 ottobre
Acquacoltura sostenibile e circolare, nuovo impianto all’azienda agraria “Servadei” dell’Università di...
Il Distretto del commercio Friuli orientale annuncia due nuovi eventi a...
Cividale-Castelmonte, chiuse le iscrizioni a quota 210. Al via anche Degasperi...
L’arte di raccontare: mezzo secolo di comunicazione italiana, dalla matita all’AI
Tre borse di studio per valorizzare la leadership femminile nel management
Gorizia, taglio del nastro del nuovo PalaBigot: sarà la casa della...
Cronaca

Cortocircuito, fiamme nell’appartamento: intossicati due disabili

Un incendio, generato da un cortocircuito, si è sviluppato ieri sera a Udine
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due disabili di 31 e 60 anni sono rimasti intossicati, ieri sera, dopo l’incendio che si è sviluppato nel loro appartamento, al civico 56 di via Sabbadini a Udine. Entrambi, dopo le prime cure del personale sanitario, sono stati condotti all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Le fiamme sono partite da un quadro elettrico. Sulle cause sono in corso le valutazioni da parte dei vigili del fuoco ma pare che tutto sia partito da un cortocircuito.

I due uomini, di nazionalità algerina e tunisina, da tempo vivono in un appartamento, di proprietà dell’associazione Vicini di Casa, destinato alle persone con fragilità. Il rogo è stato spento dai pompieri, intervenuti in via Sabbadini dopo la richiesta di soccorso pervenuta al Nue112.

Le fiamme hanno causato diversi danni e pertanto, terminate le operazioni di bonifica, i vigili del fuoco hanno dichiarato l’immobile inagibile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Udine. I due stranieri, come detto, sono stati condotti in ospedale. Hanno inalato i fumi generati dalla combustione ma non sarebbero in pericolo di vita.

